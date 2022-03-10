Глава ЛНР Пасечник подписал указ о признании Абхазии

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10 марта 2022, 15:16

Леонид Пасечник, Alexander Rekun/ Global Look Press

Руководитель Луганской Республики Леонид Пасечник в четверг, 10 марта, подписал указ о признании суверенитета Абхазии. Информацию сообщает Луганский информационный центр.

«В тяжёлое, напряжённое для республики время Абхазия вслед за Россией в числе первых откликнулась на стремление жителей нашего государства быть свободными. Признала суверенитет и независимость Луганской Народной Республики... Благодарность Луганской Народной Республики не заставила себя долго ждать. Соответствующий указ о признании Республики Абхазия в качестве независимого и суверенного государства мной подписан и уже вступил в силу», − значится в заявлении главы республики.

Пасечник от всей республики поблагодарил народ Абхазии за оказанную поддержку.

Позже МИД Абхазии объявил об установлении дипломатических отношений с ЛНР.

Напомним, сегодня же глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что республики Донбасса смогли избежать гуманитарной катастрофы благодаря поставляемой уже восемь лет помощи из России.