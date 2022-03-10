Глава ЛНР Пасечник заявил, что многолетняя помощь России позволила Донбассу избежать гуманитарной катастрофы

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10 марта 2022, 10:00 Источник: ТАСС

глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил в четверг, 10 марта, что республики Донбасса смогли избежать гуманитарной катастрофы благодаря поставляемой уже восемь лет помощи из России.

По словам Леонида Пасечника, если бы не помощь со стороны Российской Федерации республики Донбасса не смогли бы выжить и выстоять. Глава ЛНР подчеркнул, что сейчас в "очень нелегкое время" РФ вновь помогает Донбассу, четко соблюдая свой девиз: "Россия своих не бросает".

Ранее сегодня "Единая Россия" доставила гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР.