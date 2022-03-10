Россия может обрушить мировое производство микрочипов

Аргументы Недели → В мире 13+

10 марта 2022, 13:08

Коллективный Запад запретил всем мировым производителям микрочипов поставлять их в Россию. Микрочипы – это космические скафандры, станки, самолёты... Даже очистка воды на МКС. Абсолютно во всей технике присутствуют элементы микроэлектроники. Выше перечислена одна миллиардная из огромного списка, где присутствуют микрочипы.



Идеология создания и технологии производства всех микрочипов родом из США. Массовое производство находится на Тайване. Сразу после объявления о запрете поставок чипов Белый дом в США призвал производителей микросхем готовиться к ограничению поставок необходимых для их производства материалов из России. Многие пропустили это мимо ушей. На самом деле наши ответные ограничения могут привести к последствиям, обратным тем, на которые были рассчитаны санкции.



Есть возможность вообще обрушить производство полупроводников во всём мире. Дьявол кроется в деталях. И как оказалось, Россия – главный, если вообще не монопольный поставщик в мире инертного газа неона, без которого чипы произвести или невозможно, или критически трудно. Это очень редкий газ без цвета, запаха и вкуса. Не вступает в химические реакции. И где его берут? Это побочный продукт после сжижения и разделения воздуха на металлургических предприятиях России. Большая часть газа поступает на Украину с российских металлургических заводов, откуда он разлетается по миру, после тонкой очистки. Отгружают его из Одессы, Мариуполя и немного из Москвы. Его отсутствие может спровоцировать ещё больший дефицит компьютерных чипов во всём мире. Дефицит неона уже был в 2014 году, когда цены на неоновый газ подскочили на 600% в ответ на крымские события.



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