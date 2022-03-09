Amazon прекратил отправку товаров в РФ и закрыл доступ к своему онлайн-кинотеатру для российских пользователей

Аргументы Недели → В мире 13+

9 марта 2022, 22:29 Источник: ТАСС

Amazon, Igor Golovniov/globallook.com

Одна из крупнейших в мире компаний дистанционной торговли Amazon сообщила о временной приостановке отправки товаров в Россию. Также она перекрыла для российских пользователей доступ к своему стриминговому сервису Prime Video. Такое решение компания приняла из-за действий России в Украине.

При этом, как сообщает сайт gamemag.ru, доступ к онлайн-кинотеатру Amazon Prime Video компания отключила, не дожидаясь окончания периода подписки. Для возврата денег пользователям предложено самостоятельно обращаться в службу поддержки.

После начала 24 февраля спецоперации России в Украине многие зарубежные компании приняли решение уйти с российского рынка.