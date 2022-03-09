Армия ДНР: Волноваха практически очищена от неонацистов, в Мариуполь заходит Z-колонна

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9 марта 2022, 18:59

Флаг ДНР, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Военнослужащие армии ДНР сообщают о завершающем этапе зачистки Волновахи от украинских неонацистских группировок. Над бывшим штабом координаторов ВСУ поднят флаг республики.

Как отмечают военкоры, большая часть подразделений ВСУ, базировавшихся в городе, сдала оружие и взята под контроль. Сопротивление продолжают оказывать разрозненные военизированные группировки радикалов, входящих также в состав ВСУ.

Отдельно сообщается, что в Мариуполь со стороны Мангуша заходит колонна Z-войск. Совместные силы России и ДНР продолжат зачищать азовский порт от радикалов «Азова» и остальных пособников киевского режима.

Ранее Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео технику Вооруженных сил Украины, уничтоженную в ходе спецоперации России на территории соседней страны.