Минобороны РФ показало на видео технику ВСУ, уничтоженную в ходе спецоперации России на Украине

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9 марта 2022, 15:14

Танк, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Министерство обороны РФ продемонстрировало на видео технику Вооруженных сил Украины, уничтоженную в ходе спецоперации России на территории соседней страны. Ролик был опубликован на YouTube-канале военного ведомства.

«Уничтоженная техника ВСУ. Украина», — гласит подпись к выложенному видео.

Москва 24 февраля начала специальную операцию на Украине. Ранее сегодня сообщалось, что расчет российского зенитно-ракетного комплекса под руководством майора Владимира Алексы, оказавшийся в окружении украинских националистов, уничтожил девять самолетов и пять беспилотников. В числе данных аппаратов один Bayraktar TB2.