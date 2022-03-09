Расчет российского ЗРК, оказавшийся в окружении украинских националистов, уничтожил девять самолетов и пять дронов

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9 марта 2022, 14:19 Источник: «Звезда»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Расчет российского зенитно-ракетного комплекса, оказавшийся в окружении украинских националистов, уничтожил девять самолетов и пять дронов. Об этом со ссылкой на информацию, предоставленную министерством обороны РФ, пишет сайт «Звезда».

«Расчет зенитно-ракетного комплекса под руководством майора Владимира Алексы оказался в окружении националистов. Находясь под плотным огнем противника, его расчет обнаружил и уничтожил девять самолетов и пять беспилотников, в том числе один “Байрактар”», — говорится в процитированной публикации.

Отмечается, что подразделение Владимира Алексы потерь не понесло.

Как сообщалось ранее сегодня, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ходе наступления в Донбассе войска республики дошли до границ Запорожской области и двинулись на север.