Басурин: в ходе наступления в Донбассе войска ДНР дошли до границ Запорожской области и двинулись на север

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9 марта 2022, 12:30

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

В ходе наступления на территории Донбасса войска ДНР дошли до границ Запорожской области и двинулись на север. Об этом проинформировал спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Мы уже вышли в нескольких местах, как я называю, к своей государственной границе — это Запорожская область. И наступательная операция разворачивается уже на север. Мы начинаем противника выдавливать из тех населенных пунктов, которые находятся выше Волновахи, и поднимаемся вверх», — заявил Басурин, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщалось ранее в среду, глава Чечни Рамзан Кадыров указал на то, что отправиться на Украину из республики готовы десятки тысяч добровольцев.