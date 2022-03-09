Рамзан Кадыров: на Украину готовы отправиться десятки тысяч чеченских добровольцев

На Украину, где с 24 февраля проходит российская специальная операция, готовы отправиться десятки тысяч чеченских добровольцев. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Количество добровольцев из Чеченской Республики, готовых выполнить приказ Верховного главнокомандующего на Украине, идет на десятки тысяч. Каждый день силовые подразделения находятся в ожидании такого приказа», — говорится в публикации Кадырова.
Ранее в среду сообщалось, что министерство обороны России разместило в интернете видео, на котором запечатлен запуск вертолетом Ка-52 ракет по замаскированной бронетехнике украинской армии.