Минобороны России выложило видео с запуском вертолетом Ка-52 ракет по замаскированной бронетехнике армии Украины

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9 марта 2022, 11:29

Вертолет Ка-52 «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором запечатлен запуск вертолетом Ка-52 ракет по замаскированной бронетехнике Вооруженных сил Украины. Данный ролик появился на YouTube-канале военного ведомства.

«Экипаж вертолета Ка-52, выполняя полет на предельно малой высоте, обнаружил цель, выполнил ее захват и осуществил пуск ракет, уничтожив замаскированную технику», — говорится в описании выложенного видео.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков проинформировал, что после завершения «режима тишины» подразделения ДНР продвинулись в городе Мариуполе еще на 800-900 метров.