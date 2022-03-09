Конашенков: после завершения «режима тишины» войска ДНР продвинулись в Мариуполе еще на 800-900 метров

После завершения «режима тишины» войска ДНР продвинулись в городе Мариуполе еще на 800-900 метров. Об этом заявил Игорь Конашенков, официальный представитель министерства обороны России.
Выступая на брифинге, состоявшемся накануне вечером, Конашенков рассказал, что группировка ЛНР, продолжая наступательные действия, в течение дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения ДНР, в свою очередь, установили контроль над Оленовкой, Польным и Южнодонбасским.
В Мариуполе после завершения «режима тишины» силы республики продвинулись еще на 800-900 метров, отметил спикер Минобороны РФ.
Как сообщалось ранее в среду, Игорь Конашенков проинформировал, что сорванное операцией России наступление Украины на республики Донбасса планировалось на март.