Игорь Конашенков: сорванное операцией России наступление Украины на ДНР и ЛНР планировалось на март

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9 марта 2022, 10:25

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Наступление Киева на республики Донбасса, сорванное специальной операцией России на Украине, планировалось на март. Соответствующую информацию озвучил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, операция Москвы, стартовавшая 24 февраля, упредила и сорвала широкомасштабное киевское наступление на ДНР и ЛНР. Российские военные обнаружили секретные документы командования украинской Нацгвардии, подтверждающие подготовку наступательных действий в марте 2022 года, сообщил Конашенков.

Также спикер Минобороны отметил, что соединения войск Украины, которые планировалось использовать в Донбассе, натаскивались американскими и британскими инструкторами во Львове.