Каддаф ад-Дам: спецоперация ВС России на Украине – самооборона от НАТО

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9 марта 2022, 18:39

Каддаф Ад-Дам, Zamir Usmanov/ Russian Look

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. И это необходимо расценивать как самооборону против расширения НАТО на Восток. Такое заявление сделал лидер «Фронта национальной борьбы в Ливии» Ахмед Каддаф ад-Дам, брат ливийской легенды полковника Муаммара Каддафи.

Военный уверен, что полномасштабного конфликта не будет. Украина нужна была западному блоку в качестве жертвы, «чтобы выставить Россию агрессором». С умыслом все распределно так, что сейчас «русский медведь» расправится с украинскими городами и пойдет «по своим соседям». На этом держат Польшу, Прибалтику, Молдавию и Восточную Европу.

Каддаф ад-Дам уверен, что за этой риторикой и поведением стоят стремления НАТО расширить свои границы. «После решения президента США Трампа сократить финансирование НАТО и демарша в отношении альянса со стороны Франции», − приводит слова ливийского военного и политика РИА Новости.

Помимо этого, Запад при помощи антироссийской риторики отвлекает внимание своего населения от последствий коронавирусной пандемии, которые волной накрыли западные правительства. Для этого обострение украинского вопроса служит выгодным магнитом. НАТО в арабском мире, по словам Каддаф ад-Дама, воспринимают в качестве врага, ведь здесь не забыли во что блок превратил Ближний Восток за пару десятилетий при помощи своих войск и несанкционированных никем бомбардировок, цветных революций и локальных войн.

«В случае отказа Украины от вступления в НАТО военный конфликт будет исчерпан, Украина станет буферной зоной, а присутствие Альянса «более не будет оправданным», − заключил свое обращение ливийский деятель.

Ранее сегодня спикер НМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина готовила военные удары по республикам Донбасса с трех направлений.