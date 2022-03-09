Глава ДНР Пушилин назвал адом ситуацию на улицах Мариуполя

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9 марта 2022, 18:08

Денис Пушилин, Alexander Rekun/ Global Look Press

Руководитель ДНР Денис Пушилин сделал заявление о том, что республиканские военные стремятся спасти каждую жизнь жителей освобождаемых территорий. Однако украинская сторона систематически срывает эвакуацию гражданских за пределы боевых действий. В Мариуполе, например, заперты в качестве живого щита сотни тысяч людей.

Политик отметил, что практически ни в Мариуполе, ни в Волновахе не удалось обеспечить полноценную безопасную эвакуацию мирного населения в этом ракурсе. «Из Мариуполя гражданам удается выбраться вопреки договоренностям и благодаря тому, что идет освобождение отдельных кварталов и пригородов Мариуполя», − отметил в свое м обращении Пушилин. Такое заявление политик сделал в эфире политического вещательного эфира «Время покажет» на Первом канале.

Пушилин поделился сведениями от военнослужащих ДНР о ситуации в городе.

«Наши военнослужащие говорят, что много расстрелянных автомобилей. Трупы гражданского населения некому убирать. Это просто ад, который происходит на улицах Мариуполя», − значится в сообщении главы республики. Есть многоэтажки, по информации политика, где радикалы из нацбатов «запрещают людям покидать отдельные этажи, при этом устраивая огневые точки на крышах или же на верхних этажах этих же домов».

Напомним, ранее сегодня пришло предупреждение от Штаба территориальной обороны ДНР о том, что власти Украины, опираясь на свои вооруженные формирования, способны осуществить провокации в районах гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе.