Штаб территориальной обороны ДНР заявил об опасности провокаций ВСУ по гумкоридорам в Мариуполе и Волновахе

Аргументы Недели → В мире 13+

9 марта 2022, 13:16

Автобус, беженцы, AFT/ Globallookpress.com

Власти Украины, опираясь на свои вооруженные формирования, способны осуществить провокации в районах гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе. Такое заявление сделали в штабе территориальной обороны ДНР.

«Киевский режим готовит очередные провокации с гуманитарными коридорами в Мариуполе и Волновахе», — приводит RT сообщение республиканских военных из их официального Telegram-канала.

Военные уточнили, что выезды из освобождаемых городов моут быть заминированы.

В Штабе призвали население не вступать в самостоятельные столкновения с вооруженными группировками Киева.

Ранее об открытии гуманитарных коридоров сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Безопасные пути дадут возможность населению ряда украинских городов, а также Волновахи и Мариуполя выехать по своему желанию в сторону Украины или России.