TG-канал WarGonzo: бойцы ДНР разгромили базу украинского спецназа «Медведи» под Мариуполем

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9 марта 2022, 14:39

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бойцы ДНР разгромили базу украинского спецназа «Медведи» под городом Мариуполем. Об этом проинформировал Telegram-канал WarGonzo.

«Бойцы Народной милиции ДНР разгромили расположение известной на Украине боевой группы “Медведи”, которая занималась изготовлением самодельных взрывных устройств и сбросом их с беспилотных летательных аппаратов на территорию ДНР», — говорится в публикации TG-канала.

Как сообщалось ранее в среду, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ходе наступательных действий в Донбассе подразделения республики дошли до границ Запорожской области и двинулись на север.