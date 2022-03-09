В МИД Китая отметили вред отказа от импорта российских энергоресурсов для всех сторон

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9 марта 2022, 15:03

Флаг Китая, Olga Sokolova/ Russian Look

Западные страны ввели мощные односторонние санкции против России, отказавшись также от поставок Москвой нефти и газа. Все эти шаги уже приводят к ощутимым экономическим проблемам в мире. Такие выводы сделал из проведенного анализа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду, 9 марта.

«При таком сценарии проиграют все. Санкции только усилят разобщение и конфронтацию», − отметил дипломат в своем обращении. Вопреки выбранной Западом тактики «санкционного удушения» Москвы, «Китай и Россия продолжают стабильное сотрудничество в энергетической сфере». Помимо этой сферы будут развиваться и расширяться «нормальное торговое взаимодействие на базе принципов равенства, взаимного уважения и выгоды, в том числе в нефтегазовой сфере».

Лицзянь подчеркнул, что власти Китая будут решительно парировать и принимать соответствующие меры, если западные страны будут давить на китайские компании из-за введенных в отношении России санкций.

Ранее сегодня стало известно, что на фоне военной спецоперации РФ на территории Украины, в мире заговорили о ситуации на Тайване. В КНР давно заявляли о возможности направить на остров войска для последующего воссоединения с Поднебесной.