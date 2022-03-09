Бывшие военные США полагают, что Тайвань не сдастся КНР «за считанные дни»

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9 марта 2022, 13:06 Александр Крохмаль, Журналист

На фоне военной спецоперации РФ на территории Украины, в мире заговорили о ситуации на Тайване. В КНР давно заявляли о возможности направить на остров войска для последующего воссоединения с Поднебесной. Правда местные жители не слишком рады такому повороту событий.

На Тайване живут не только китайцы, пришедшие туда ещё в конце 40-х, но и племена аборигенов, у которых длинная история, насчитывающая целые столетия. Очевидно, что в случае вероятного вторжения Китая, Тайвань будет сопротивляться похлеще, чем испанские партизаны во времена Франко. Американские экс-военнослужащие уже обсуждают возможности эскалации тайваньского конфликта. Они предположили, что вероятно планируемая операция КНР может затянуться, а то и вовсе дойти до интервенции Вашингтона.



В Wall Street Journal заявили, что атакующие могут натолкнуться на серьёзное сопротивление. КНР может подвергнуться жёсткому санкционному потоку со стороны стран Запада и в частности США. Экономическое возмездие в таком случае станет суровой реальностью. Бывший капитан ВМС Соединённых Штатов, Бернард Коул, отметил, что Тайвань может получить большое количество ПВО и противотанковых средств. Однако, КНР скорее всего понимает ответственность за вторжение, и возможно проведёт более усиленную подготовку. Американские эксперты считают, что Пекин вряд ли откажется от идей военного вторжения на «мятежный остров». По словам аналитиков, события на европейском театре отчётливо показали, что перед наступлением нужно нанести ошеломляющий удар.



Полковник в отставке Грэм Ньюшем отметил, что тайваньцы не поддадутся на пропаганду из Пекина хотя бы потому, что привыкли жить в независимом государстве. Они уже давно привержены демократическим устоям Запада и не желают покоряться руководству КНР. К тому же все они надеются на 7-й флот США, базирующийся совсем неподалёку - в Японии.

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