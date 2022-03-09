WarGonzo: бойцы НМ ДНР под Мариуполем уничтожили базу спецназа ВСУ «Медведи»

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9 марта 2022, 14:18

Боец НМ ЛНР, Sergey Kovalev/ Russian Look

С пометкой срочно военкоры проекта WarGonzo сообщают в среду, 9 марта, о разгроме расположения базы известной на Украине боевой группы «Медведи», члены которой занимались изготовлением СВУ и сбросом их с беспилотных аппаратов на территорию ДНР.

Военные журналисты в сюжете из пригородов Мариуполя сообщают, что на разгромленной базе обнаружена нацистская символика, оружие иностранного производства, методички, используемые террористами запрещенного во всем мире и в России ИГ.

Специальный репортаж доступен вниманию читателей, включение военкоров из освобождаемого республиканскими военными Мариуполя.

Ранее сегодня Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что власти Украины, опираясь на свои вооруженные формирования, способны осуществить провокации в районах гуманитарных коридоров в Мариуполе и Волновахе.