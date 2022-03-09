Захарова заявила, что около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в Россию

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9 марта 2022, 13:48 Источник: ТАСС

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в среду, 9 марта, заявила, что около двух миллионов человек с Украины обратились с просьбой об эвакуации в РФ.

В рамках брифинга, который состоялся ранее сегодня, Мария Захарова подчеркнула, что к настоящему моменту на российскую территорию перешли около 140 тысяч человек.

Напомним, в среду депутат Госдумы Виталий Милонов в обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова предложил ввести меры поощрения для россиян, которые приняли у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины.