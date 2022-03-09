Депутат Милонов предложил ввести льготы для россиян, принявших у себя беженцев из Донбасса

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9 марта 2022, 08:26

Виталий Милонов, Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов в обращении на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова предложил ввести меры поощрения для россиян, которые приняли у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины.

Виталий Милонов обратил внимание на то, что гуманитарные действия РФ находятся на самом высоком уровне, однако следует быть готовыми к тому, что нахождение беженцев на российской территории может составлять продолжительное время.

Как сообщает RT, по мнению депутата, необходимо принять меры по привлечению граждан России к гуманитарным действиям государства и внедрить меры поощрения людей. Речь идет о дополнительных прямых социальных выплатах, снижении ставок на налог, на доход и прочих льготах.