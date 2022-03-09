Премьер-министр Гаврилица: Молдавия стремится в ЕС, а не в НАТО

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9 марта 2022, 10:35

Флаги ЕС и Молдавии, Dmitry Golubovich/ Russian Look

Власти Молдавии будут добиваться членства республики в Европейском Союзе, но присоединяться к НАТО не планируют. Такое заявление сделала в среду, 9 марта, в разговоре с журналистами Euronews молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.

«Действительно, принцип нейтральности прописан в нашей Конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО», − подчеркнула чиновница.

Напомним, с 24 февраля по решению президента России Владимира Путина на Украине проводится спецоперация по защите республик Донбасса от агрессии ВСУ, направленная на демилитаризацию и денацификацию страны. Одной из причин жесткого решения Москвы были планы присоединить Украину к НАТО.

В качестве ответной меры ЕС, США и другие западные страны ввели против России более 5 тыс. санкций.

Тем не менее, Молдавия и Грузия не стали присоединяться к антироссийским ограничениям. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску назвал их «очень сложными решениями для более сильных и процветающих стран». Но практически одновременно Кишинев и Тбилиси подали заявку в ЕС на вступление.

Накануне стало известно, что на границе Молдавии были задержаны сын и внук известной певицы Софии Ротару. В составе группы из девяти человек они пытались незаконно (в стране введено военное положение) покинуть Украину, сообщило во вторник издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.