«Страна.ua»: сын и внук Софии Ротару были задержаны при попытке незаконно пересечь границу Молдавии — оба они призывного возраста

Аргументы Недели → В мире 13+

8 марта 2022, 11:45 Источник: РБК

София Ротару, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

На границе Молдавии были задержаны сын и внук известной певицы Софии Ротару. В составе группы из девяти человек они пытались незаконно (в стране введено военное положение) покинуть Украину, сообщило во вторник издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

По данным издания, 7 марта возле города Могилев-Подольский Винницкой области на украинско-молдавской границе были задержаны восемь граждан Украины призывного возраста. С ними задержан проводник, гражданин Молдавии, который должен был переправить группу на лодке через границу.

Среди задержанных оказались сын Ротару Руслан Евдокименко и внук Анатолий. В качестве доказательства издание публикует фотографии их паспортов.

Несколько дней назад Ротару написала в своем инстаграме, что находится в Киеве и происходящее «разрывает на части» ее сердце.