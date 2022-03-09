Mail BD: разбившийся во время патрулирования Черного моря румынский истребитель мог быть сбит украинской ракетой

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9 марта 2022, 09:53

Самолет, MOD Russia / globallookpress.com

Румынский истребитель, разбившийся в ходе патрулирования Черного моря, мог быть сбить украинской ракетой. Об этом пишет портал Mail BD.

Несколько дней назад стало известно, что во время патрулирования акватории Черного моря разбился самолет ВВС Румынии МиГ-21 Lancer. Mail BD отмечает, что предположительно истребитель сбила ракета, запущенная украинским комплексом противовоздушной обороны С-300ПС.

Как сообщалось ранее в среду, министерство обороны РФ выступило с заявлением, согласно которому российская специальная операция на территории Украины сорвала широкомасштабное наступление киевских войск на республики Донбасса.