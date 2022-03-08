Соучредитель фонда США - Украина и его соратники призвали Байдена ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной

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8 марта 2022, 18:11 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Группа представителей "внешнеполитической элиты" США призвала администрацию Джозефа Байдена ввести "ограниченную" бесполетную зону над Украиной. Обращение к Байдену подписали 27 человек, среди которых бывшие чиновники, а инициатива принадлежит соучредителю фонда США - Украина Роберту Макконнеллу.

Администрация США неоднократно отвергала идею создания бесполетной зоны над Украиной, о которой настойчиво просит Владимир Зеленский, в связи с проводимой в стране военной операции РФ, поскольку для ее обеспечения потребовалось бы развертывание американских вооруженных сил, и это означало бы потенциальную военную конфронтацию с Россией.

Газета Politico цитирует открытое письмо американкцев: "Мы призываем администрацию Байдена вместе с союзниками по НАТО ввести ограниченную бесполетную зону над Украиной, начиная с защиты гуманитарных коридоров, которые были согласованы в ходе переговоров между российскими и украинскими чиновниками в четверг".

Российская и украинская делегации провели три раунда переговоров на ситуации между РФ и Украиной.

Украинский парламент обратился в ООН и другие международные организации с просьбой о создании бесполетной зоны над страной. Постановление об этом одобрила Рада в четверг, 3 марта.