Верховная Рада Украины обратилась к ООН по вопросу создания бесполетной зоны над Украиной

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3 марта 2022, 17:45

Верховная рада, Vyacheslav Maevskiy/ Russian Look

Украинский парламент обратился в ООН и другие международные организации с просьбой о создании бесполетной зоны над страной. Постановление об этом одобрила Рада в четверг, 3 марта.

«Немедленное введение бесполетной зоны над территорией Украины. Это защитит гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру», − отметила руководитель пропрезидентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк в своем Telegram-канале.

Напомним, спецоперация по принуждению к миру на Украине стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью операции «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Чтобы осуществить это, по словам российского президента, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», а после отдать под суд всех военных преступников, ответственных за кровавое преступление против мирного населения Донбасса.

Ранее сегодня сообщалось, что члены профильного оборонного комитета Верховной Рады поддержали идею снять ограничения на применение огнестрельного оружия гражданскими лицами. Сделано это «для отражения вооруженной агрессии РФ» и будет действовать весь период военного положения.