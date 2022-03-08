WarGonzo: бойцы «Спарты» уничтожили десять «правосеков», стрелявших по столице ДНР

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8 марта 2022, 16:10

Боевые действия в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бойцы батальона ДНР «Спарта» уничтожили десять представителей «Правого сектора» (запрещенная в России украинская ультраправая организация), стрелявших по столице республики. Об этом проинформировал Telegram-канал WarGonzo.

«Два дня назад к Донецку в район Песок перебросили дополнительные силы террористической группировки “Правый Сектор”, после чего участились артиллерийские обстрелы мирных кварталов столицы ДНР. Бойцы батальона “Спарта” провели разведку, вычислили боевые расчеты нациков в этом районе и нанесли точечные удары по ним», — написал TG-канал.

Как сообщалось ранее во вторник, агентство SANA указало, что на Украину для помощи киевским силам были переброшены около 450 боевиков из Сирии.