Подоляк назвал прекращение боевых действий одним из условий, при которых Украина обсудит отказ от членства в НАТО

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8 марта 2022, 16:00

Михаил Подоляк

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал условия, при которых украинские власти будут готовы обсудить отказ от членства в НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник в интервью телеканалу ABC заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО потерял для него актуальность после того как он понял, что альянс не хочет противоречий с Россией.

Подоляк знает, что НАТО открыто говорит - приёма Украины в Североатлантический альянс не будет, - передаёт RT.

Украинский чиновник в интервью изданию «Страна.ua» перечислил условия отказа Украины от членства в НАТО: «Главное — конечно, безопасность. Прекращение боевых действий... И должны получить чёткий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приёма Украины не будет».

Подоляк отметил, что говорить о деталях сейчас рано. Как он подытожил, первостепенная задача заключается в настоящее время в защите Украины.