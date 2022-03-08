Подоляк назвал прекращение боевых действий одним из условий, при которых Украина обсудит отказ от членства в НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал условия, при которых украинские власти будут готовы обсудить отказ от членства в НАТО.
Украинский президент Владимир Зеленский во вторник в интервью телеканалу ABC заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО потерял для него актуальность после того как он понял, что альянс не хочет противоречий с Россией.
Подоляк знает, что НАТО открыто говорит - приёма Украины в Североатлантический альянс не будет, - передаёт RT.
Украинский чиновник в интервью изданию «Страна.ua» перечислил условия отказа Украины от членства в НАТО: «Главное — конечно, безопасность. Прекращение боевых действий... И должны получить чёткий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приёма Украины не будет».
Подоляк отметил, что говорить о деталях сейчас рано. Как он подытожил, первостепенная задача заключается в настоящее время в защите Украины.