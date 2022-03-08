Милош Земан решил наградить Владимира Зеленского высшим орденом Чехии

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8 марта 2022, 08:41 Источник: ТАСС

Милош Земан, Roman Vondrous/globallook.com

Президент Чехии Милош Земан объявил о своем намерении наградить президента Украины Владимира Зеленского орденом Белого льва - это высшая награда республики. О решении Земана сообщило во вторник Чешское телевидение.

Орден Белого льва был учрежден в Чехословакии в 1922 году для награждения иностранных граждан — особо выдающихся политических и общественных деятелей, представителей международных организаций за заслуги перед государством.

Решение наградить своего украинского коллегу Земан принял по предложению одного из депутатов нижней палаты парламента. Орден Зеленскому планируется вручить 28 октября — в этот день в республике отмечается главный государственный праздник, День образования Чехословакии.

Ранее глава Чехии объявил 7 марта днем солидарности с Украиной.