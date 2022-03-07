Замкомандира батальона ДНР «Восток» Семенов: Мариуполь на сегодня полностью окружен

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7 марта 2022, 20:30

Ополченцы ДНР в 2014 году, Janos Chiala / globallookpress.com

Город Мариуполь на сегодня полностью окружен. Об этом заявил Александр Семенов, заместитель командира батальона ДНР «Восток».

«Мариуполь на сегодня полностью окружен, началась зачистка отдельных районов города», — процитировал Семенова Telegram-канал РИА Новости.

Замкомандира «Востока» также отметил, что украинские националисты прекрасно понимают положение жителей в находящемся на грани гуманитарной катастрофы Мариуполе, однако все равно используют гражданское население для прикрытия.

Как сообщалось ранее в понедельник, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин проинформировал, что в ходе наступления в Донбассе подразделения республики вышли на границу Запорожской области.