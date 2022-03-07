Кадыров: Зеленский «готов бросить свою армию, свой народ и командовать с безопасного для своей жизни расстояния»

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7 марта 2022, 15:14

Президент Украины Владимир Зеленский, Yurii Rylchukukrinform / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский «готов бросить свою армию, свой народ и командовать с безопасного для своей жизни расстояния». Об этом написал в Telegram глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Госдеп США готовит план эвакуации Зеленского. Как вы себе это представляете, украинцы? Президент готов бросить свою армию, свой народ и командовать с безопасного для своей жизни расстояния. Украинцы, опомнитесь, наконец, гоните бандеровщину вместе с Зеленским», — призвал Кадыров.

Российская Федерация с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что в районе Полтавы были сбиты три украинских истребителя Су-27.