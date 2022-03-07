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Американский госсекретарь Блинкен: армия России намного превосходит ВСУ и способна «перемолоть» их

, 13:52

Американский госсекретарь Блинкен: армия России намного превосходит ВСУ и способна «перемолоть» их
Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Sven Hoppe / globallookpress.com

Армия Российской Федерации намного превосходит Вооруженные силы Украины и способна «перемолоть» их. С соответствующим заявлением в ходе своего визита в Литву выступил Энтони Блинкен, глава Государственного департамента Соединенных Штатов.

«Энтони Блинкен во время визита в Литву заявил, что армия России намного превосходит украинскую и способна “перемолоть” ее», — пишет Telegram-канал «RT на русском».

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Как сообщалось ранее в понедельник, Минобороны РФ проинформировало, что в районе Полтавы были сбиты три украинских истребителя Су-27.

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