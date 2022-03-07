Подоляк: делегации России и Украины договорились не называть свои условия переговоров до согласования «общих позиций»

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7 марта 2022, 11:18 Источник: Интерфакс

Михаил Подоляк, кадр видео

Члены украинской и российской делегаций на переговорах по ситуации между Россией и Украиной не будут раскрывать предлагаемые условия до согласования "общих позиций". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что сейчас идет "очень сложный" переговорный процесс.

По словам украинского переговорщика, имеется "много опций, высказанных с одной стороны и с другой".

Подоляк в интервью российской журналистке Юлии Латыниной на ее канале в YouTube рассказал о договоренности представителей делегаций до момента, когда будут согласованы общие позиции, не выходить для того, чтобы на них - на эти позиции, встречные, не начало оказывать давление общественное мнение.

Как пояснил Подоляк: "Не хочется на данном этапе, сказав какие-то сырые вещи, спровоцировать какие-то неправильные вещи".

28 февраля и 3 марта состоялись первый и второй раунды переговоров между Россией и Украиной.

В ближайшие дни ожидается третий раунд.

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия назвал вопросы, по которым стороны скорее всего не достигнут согласия: это Крым и признание ДНР и ЛНР. Также Арахамия сообщил, что НАТО не готово обсуждать членство Украины в блоке в ближайшие 5-10 лет.