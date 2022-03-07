Народная милиция ДНР: подразделения республики успешно развивают наступление в направлении Мариуполя и Волновахи

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7 марта 2022, 11:03

Солдат ДНР в 2015 году, Geovien So / globallookpress.com

Подразделения ДНР успешно развивают наступление в направлении Мариуполя и Волновахи. Об этом проинформировала Народная милиция республики.

«Подразделения Народной милиции ДНР успешно развивают наступление в направлениях городов Мариуполь и Волноваха», — говорится в заявлении НМ.

Также отмечается, что «противник продолжает вести огонь из артиллерии, размещенной в жилых массивах, а также с крыш многоэтажных жилых домов, прикрываясь гражданским населением как “живым щитом”».

Ранее в понедельник сообщалось, что Минобороны России продемонстрировало кадры с выдвижением танкового подразделения в Киевской области в ходе операции на Украине.