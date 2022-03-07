Минобороны РФ показало кадры с выдвижением танкового подразделения в Киевской области в ходе операции на Украине

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры с выдвижением танкового подразделения в Киевской области в ходе операции на территории Украины. Данный ролик появился на официальный странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
«Выдвижение танкового подразделения в Киевской области в ходе проведения специальной военной операции», — гласит подпись к опубликованному видео.
Ранее стало известно о возгорании нефтебазы, расположенной в Луганске. Народная милиция ЛНР заявила, что, согласно предварительным сведениям, инцидент произошел в результате применения украинскими националистами тактического ракетного комплекса «Точка-У».