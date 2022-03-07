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Минобороны РФ показало кадры с выдвижением танкового подразделения в Киевской области в ходе операции на Украине

, 09:55

Минобороны РФ показало кадры с выдвижением танкового подразделения в Киевской области в ходе операции на Украине
Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры с выдвижением танкового подразделения в Киевской области в ходе операции на территории Украины. Данный ролик появился на официальный странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Выдвижение танкового подразделения в Киевской области в ходе проведения специальной военной операции», — гласит подпись к опубликованному видео.

Ранее стало известно о возгорании нефтебазы, расположенной в Луганске. Народная милиция ЛНР заявила, что, согласно предварительным сведениям, инцидент произошел в результате применения украинскими националистами тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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