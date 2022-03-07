Советник главы ЛНР Мирошник предположил, что Украина пыталась нанести ракетный удар по Ростовской области

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7 марта 2022, 09:27 Источник: Telegram-канал RT

Военные учения, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Советник главы ЛНР Родион Мирошник предположил, что Украина пыталась нанести ракетный удар по Ростовской области. Об этом пишет Telegram-канал RT.

«Похоже, что Украина попыталась нанести ракетный удар сразу по нескольким объектам, но долетело только в Луганске. Над Горловкой и над Ростовской областью ракеты “Точка-У” сбила система ПВО», — процитировал Мирошника TG-канал.

Ранее стало известно о возгорании нефтебазы, расположенной в столице ЛНР. Народная милиция республики заявила, что, согласно предварительной информации, инцидент произошел в результате применения украинскими националистами тактического ракетного комплекса «Точка-У».