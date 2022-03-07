Минобороны России опубликовало видео работы истребителей Су-35 в ходе спецоперации на Украине

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7 марта 2022, 08:58

Истребители Су-35, MOD Russia / globallookpress.com

Российское министерство обороны опубликовало видео работы истребителей Су-35 в ходе спецоперации на территории Украины. Ролик появился на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

«Экипажи самолетов Су-35 ВКС России в ходе специальной военной операции выполняют задачи по перехвату воздушных целей и нанесению ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры националистических формирований. Летчики-истребители осуществляют противодействие ведению воздушной разведки, нанесению ударов авиацией и беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — прокомментировали выложенные кадры в Минобороны.

Ранее в понедельник Народная милиция ЛНР заявила, что, согласно предварительным сведениям, нефтебаза в Луганске загорелась из-за применения украинскими националистами комплекса «Точка-У».