Гендиректор концерна Engie Катрин Макгрегор: Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа

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6 марта 2022, 21:48 Источник: ТАСС

Газпром, Maksim Konstantinov/globallook.com

По мнению генерального директора энергетического концерна Engie (Франция) Катрин Макгрегор считает, что ЕС пока не готов полностью отказаться от российского газа. Об этом она рассказала в интервью газете Les Echos, которое опубликовано в воскресенье.

«Ресурсы, которыми мы сейчас располагаем, ограничены. Они не достаточны, чтобы заменить весь газ, который мы сейчас получаем из России», - заявила Макгрегор.

По ее оценке, 40% потребляемого Европой газа поставляется Россией, причем в некоторых европейских странах эта цифра составляет 100%. В этих условиях, «прекращение поставок имело бы тяжелые и очень скорые последствия», убеждена Макгрегор.

Она считает, что с большими проблемами Европа может столкнуться при подготовке к зиме 2022-2023 годов.

«Найти необходимые объемы будет очень сложно, особенно если конфликт [в Украине] продлится. В этом случае мы бы вступили в новую энергетическую реальность с беспрецедентным тарифным шоком, который несомненно надолго изменил бы энергетический пейзаж», - заявила Макгрегор.