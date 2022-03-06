«Газпром»: транзит российского газа через Украину осуществляется штатно

Аргументы Недели → В мире 13+

6 марта 2022, 13:59

газ, фото: pexels.com

Представитель «Газпрома» сообщил, что компания поставляет российское голубое топливо для транзита через Украину в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей.

В «Газпроме» пояснили, что транзит российского газа через территорию Украины производится в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 миллиона кубометров на 6 марта.

Отмечается, что контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту голубого топлива перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд куб. м, или около 109,6 млн куб. м в сутки.

Ранее сообщалось, что прокачка российского голубого топлива через украинскую ГТС резко увеличилась с 24 февраля на фоне роста геополитических рисков, связанных со спецоперацией РФ.