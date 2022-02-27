Прокачка газа в воскресенье через Украину остается в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей

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27 февраля 2022, 19:40

Газопровод, Jan Koller/globallook.com

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины остается на высоких значениях. Текущие заявки на прокачку газа составляют в сумме 107,33 млн кубометров. Этот показатель близок к максимальным показателям «Газпрома» перед Украиной по транзиту (около 109 млн кубов в сутки).

Прокачка российского голубого топлива через украинскую ГТС резко увеличилась с 24 февраля на фоне роста геополитических рисков, связанных со спецоперацией РФ на Украине. «Газпром» осуществляет подачу газа в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей.