Джонсон сообщил об отсутствии у Украины серьезной перспективы вступления в НАТО в ближайшем будущем

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6 марта 2022, 13:39

Борис Джонсон, фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в статье, опубликованной в издании The New York Times, что Украина не имела серьёзной перспективы членства в Североатлантическом альянсе в ближайшем будущем.

«Правда в том, что у Украины не было серьёзной перспективы членства в НАТО в ближайшем будущем»,- отметил он.

Джонсон отметил, что НАТО была готова ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путём переговоров.

Также премьер заявил, что страны-члены альянса не испытывают враждебности в отношении россиян и не ставят под сомнение «величие мировой державы и государства».