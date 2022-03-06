Джонсон заявил, что НАТО не испытывает враждебности к россиянам и не ставит под сомнение величие страны

Аргументы Недели → В мире 13+

6 марта 2022, 12:48

Борис Джонсон фото: Ray Tang/XinHua/ globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны-члены Североатлантического альянса не испытывают враждебности в отношении россиян и не ставят под сомнение «величие мировой державы».

Соответствующая статья опубликована в издании New York Times.

«У нас нет враждебности по отношению к российским гражданам, и у нас нет желания ставить под сомнение величие страны и мировой державы»,- высказал он.

Джонсон отметил, что Россия «обладает превосходящей мощью».

Напомним, что Великобритания ввела санкции против РФ, в том числе заблокировала активы ВТБ и Аэрофлота, в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, Джонсон предложил европейским странам полностью отказаться от российского газа и нефти.