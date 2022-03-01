Борис Джонсон считает, что Европа должна полностью отказаться от российских нефти и газа

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1 марта 2022, 15:22 Источник: ТАСС

Борис Джонсон, No 10 Downing Street/globallook.com

По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Европа должна отказаться от российских нефти и газа из России, несмотря на болезненность таких мер. Об этом Джонсон заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве.

«Мы должны признать, что этот кризис будет иметь цену для нас и для нашего электората. Санкции имеют последствия как для нас, так и для России, и ни один шаг не свободен от рисков, - сказал Джонсон. - Впереди трудности, и они могут оказаться существенными, но Европе пришло время сделать то, что было давно пора сделать - наконец-то отказаться от зависимости от российских нефти и газа, а в долгосрочной перспективе - и от ископаемого топлива в целом», - заявил Джонсон.

Кроме того, он анонсировал новые санкции против России, которые коснутся, в том числе Сбербанка, а также приведут к отключению от SWIFT еще ряда финансовых организаций.

При этом британский премьер заверил, что Запад «не испытывает вражды» к народу России.

Ранее Джонсон назвал отключение России от SWIFT первым шагом к изоляции страны от мировой финансовой системы.