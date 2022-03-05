Олега Газманова заочно арестовали в Украине за посягательство на территориальную целостность страны

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5 марта 2022, 18:59 Источник: РИА Новости

Олег Газманов, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Певец Олег Газманов заочно арестован украинским судом. Его обвинили «в посягательстве на территориальную целостность украинского государства». Об аресте Газманову лично сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, обратившись к нему посредством Facebook.

«Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать, что украинский суд … позволил прокурорам арестовать вас. Цель — доставка на территорию Украины для избрания меры пресечения», — написала Венедиктова и разместила решение суда.

По статье, в которой обвиняется Газманов, предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее певец в своем Instagram поддержал военную спецоперацию в Украине. Он назвал ее правительство «неадекватным», а саму страну, стремящуюся в НАТО, — опасным для России соседом. «Если драка неизбежна — бей первым!», - написал Газманов и призвал «в любом случае быть со своей страной и народом».

Ранее в Украине по той же статье заочно арестовали российского кинорежиссера Никиту Михалкова. Оба артиста объявлены в международный розыск и могут быть, по словам Венедиктовой, задержаны «при пересечении границы практически любого цивилизованного государства».