Никита Михалков удивлен обвинениями генпрокурора Украины в посягательстве на территориальную целостность страны

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5 марта 2022, 12:00 Источник: РБК

Никита Михалков, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский режиссер Никита Михалков раскритиковал решение генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой заочно арестовать его за посягательство на территориальную целостность страны после слов о специальной военной операции.

«Если генеральный прокурор Украины госпожа Ирина Венедиктова предполагает, что русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны, у меня возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару»,- высказал народный артист РСФСР.

По его словам, «подписать решение об объявлении художника из другой страны в международный розыск только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, мог в 1939 году генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц».

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что суд разрешил задержать Никиту Михалкова с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому. Она уточнила, что режиссера могут задержать при «пересечении границы практически любого цивилизованного государства».