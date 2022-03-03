Надежда Михалкова назвала неуместным вопрос, почему ее отец перестал появляться на мероприятиях

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3 марта 2022, 22:45 Источник: teleprogramma.pro

Надежда Михалкова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Надежда Михалкова не стал комментировать, почему ее отец, известный режиссер Никита Михалков не появляется на публичных мероприятиях в последнее время. Так народный артист РСФСР не пришел на премьеру сериала «Номинация», режиссером которого стала его младшая дочь.

«Я думаю, что сейчас не очень уместен данный вопрос, если честно. Мероприятия уже прошли. Спасибо большое, извините»,- цитирует слова звезды сериала «Беспринципные» портал teleprogramma.pro.

Михалков также не пришел на премьеру фильма «Мистер Нокаут» о выдающемся советском боксёре Валерии Попенченко, режиссёром которого является его сын Артем. СМИ связывают отказ артиста появляться на публике с проблемами со здоровьем. У 76-летнего продюсера была серьёзная операция на ногу.