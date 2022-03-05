Норвегия сокращает до минимума контакты с властями России

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5 марта 2022, 14:43

Норвегия, фото: pexels.com

Министерство иностранных дел Норвегии сообщило, что Осло сведет к минимуму контакты с российскими властями из-за специальной военной операции на Украине.

«Нападение России на Украину привело к тому, что Норвегия сократит контакты с российскими властями до минимума, как и другие европейские страны и союзники. Необходимое сотрудничество для обеспечения безопасности сохранится»,- говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что это решение им далось нелегко, но реагировать нужно. В МИД добавили, что правительство продолжит поддерживать сотрудничество и контакты между людьми с обеих сторон, однако «события на Украине сильно осложнили это взаимодействие».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ход переговоров с Россией по ситуации на Украине, сказал: «посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе».