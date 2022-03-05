На территорию консульского отдела российского посольства в Нидерландах забросили взрывное устройство

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5 марта 2022, 14:05

Гаага (Нидерланды), фото: pexels.com

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что самодельное взрывное устройство было заброшено на территорию консульского отдела российского посольства. Инцидент произошел 4 марта.

Шульгин рассказал, что в пятницу на территорию консульского отдела российского посольства в Нидерландах забросили самодельное взрывное устройство. По его словам, баллон с газом должен был взорваться, но к счастью, погас фитиль. Дипломат добавил, что это была не единичная акция.

«В мой адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов нашего посольства прислали письма с белым порошком»,- поделился он в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что российская оперная певица Анна Нетребко, после того как с ней расторгли контракты несколько европейских театров, решила взять творческую паузу.