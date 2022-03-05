Глава ДНР Пушилин: националисты из «Азова» подорвали жилой дом в Мариуполе, под завалами 200 человек

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5 марта 2022, 11:48 Источник: Telegram-канал Inside Donetsk

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Представители украинского националистического формирования «Азов» (запрещенная в Российской Федерации организация) подорвали жилой дом в городе Мариуполе. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Боевики "Азова" подорвали жилой дом в Мариуполе, 200 человек находятся под завалами», — процитировал Пушилина Telegram-канал Inside Donetsk.

Других подробностей инцидента, о котором проинформировал руководитель ДНР, пока нет.

Ранее сегодня стало известно, что с момента начала специальной операции на территории Украины российская армия поразила 2 037 объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщило министерство обороны РФ.