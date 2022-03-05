Бывший премьер Азаров заявил о способности Украины создать ядерное оружие

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил о способности страны создать ядерное оружие. По данному вопросу Азаров высказался в беседе с РИА Новости.
«В Киеве функционирует небольшой ядерный реактор, предназначенный для проведения научно-исследовательских работ. На Украине есть атомные блоки и месторождения урана», — отметил экс-премьер.
По его словам, задача создания украинского ядерного оружия «технически решаема».
Ранее в субботу сообщалось, что YouTube-канал WarGonzo разместил видео работы гранатометчика ДНР в Волновахе. Ролик снят от первого лица во время боя на территории города.